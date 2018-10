Als die az Manuela Frey vor 10 Tagen nach ihrem Lieblingssänger fragte, gestand das sie: « Bastian Baker ». Seit gestern ist klar: Das Aargauer Model (22) und er Sänger (27) sind zusammen. An der Pink-Ribbon-Gala in Zürich wurden sie am Samstag von SonntagsBlick darauf angesprochen. Die Antwort: «Ja, wir sind ein Paar.»

Gerüchte über ihre Liebe kursieren schon länger. Bastian Bakers Hitvideo «Stay» zeigt die beiden eng umschlungen – halb nackt. Entsprechende Anfragen kommentierten beide bislang nicht.

Manuela Frey, die in Brugg und New York lebt, ist aktuell als Schweizer Heidi Klum in «Switzerland's next Topmodel» am TV zu sehen.

Bastian Baker macht gerade eine Pause von der Welttournee mit dem amerikanischen Country-Pop-Superstar Shania Twain. (jk)

Manuela Frey im Video mit Bastian Baker: