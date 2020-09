Gruppe von Jugendlichen griff Polizisten während Kontrolle verbal und körperlich an

(dpo) Eine Gruppe von rund fünfzig jungen Personen sei in der Nacht auf Sonntag am Naherholungsgebiet Birsköpfli in Basel durch laute Musik und Gegröle aufgefallen, schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Sonntag in einer Mitteilung. Als eine Polizeipatrouille die Situation beobachtete, ist sie laut eigenen Angaben von der Gruppe «übel beschimpft» und «provoziert» worden. Daraufhin habe die Polizei erste Personenkontrollen durchgeführt.

Die Gruppe hat sich gemäss Mitteilung immer aggressiver verhalten und die Kontrollen immer wieder gestört. Dabei habe die Polizei weitere Kräfte einbezogen und Pfefferspray angewendet, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Im Anschluss hätten die Beamten vier Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren im Auftrag der Jugendanwaltschaft festgenommen. Ihnen werden laut Mitteilung unter anderem Körperverletzung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte vorgeworfen.