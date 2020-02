Glückskette hat 34,6 Millionen gesammelt, der grösste Teil bleibt in der Schweiz

(wap) 234 Projekte unterstützte die Glückskette im vergangenen Jahr. Das meiste Geld floss dabei in die Schweiz: 5 Millionen Franken wurden für verschiedene Anliegen eingesetzt, darunter die Betreuung von Kindern, die zu Hause Opfer von Gewalt sind, die berufliche und soziale Eingliederung junger Menschen, die Einwohner des Bergdorfs Gondo und für Menschen, die aufgrund von Unwettern grosse Schäden erlitten haben.

Weitere 24 Millionen flossen in Projekte im Ausland. Am stärksten engagierte sich die Glückskette mit vier Millionen Franken für die Rohingya in Bangladesch, weitere Spenden gingen an die Opfer des Tsunamis in Indonesien, die Bevölkerung im Jemen und die von einem Wirbelsturm betroffenen Menschen in Mosambik.

Eingenommen wurden insgesamt 34,6 Millionen Franken. Dabei setzt die Organisation zunehmend auf digitale Spendemöglichkeiten. Mittlerweile gehen 25 Prozent der Spenden digital ein.