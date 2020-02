Gleitschirmpilot erliegt nach Absturz seinen Verletzungen

(gb.) Am Dienstag nun teilte die Kantonspolizei Bern mit, der verunglückte Pilot sei seinen Verletzungen am Montag erlegen. Gemäss aktuellem Kenntnisstand hatte der Mann bei einem Landemanöver das Dach eines Gebäudes touchiert und war in der Folge mehrere Meter abgestürzt. Zur weiteren Klärung der Umstände des Unfalls wurde laut der Mitteilung vom Donnerstag eine Untersuchung eröffnet.