Gehörlose sehen transparente Maske als Chance gegen Diskriminierung

(nst) Die Idee von durchsichtigen Gesichtsmasken ist nicht neu. Erst recht nicht seit dem Ausbruch der Coronakrise. Online sind jedenfalls einige Prototypen von Masken zu finden, in die eine Kunststoffschicht integriert wurden. Doch nun haben Forscher der EPFL in Lausanne mit der Eidgenössischen Prüfanstalt Empa in zwei Jahren eine vollständig transparente Maske entwickelt. Diese soll die Kommunikation zwischen medizinischem Personal und Patienten verbessern und vereinfachen. Zudem kann damit frei geatmet werden und sie laufen nicht feucht an. Das eigens dafür gegründete Startup Hmcare will die «Hello Mask» vertreiben und herstellen. Womöglich sogar in der Schweiz.

Unter herkömmlichen Gesichtsmasken leiden aber besonders auch Gehörlose. Dies weil die Lippen nicht sichtbar sind und ein Grossteil des Gesichts verborgen ist. Das beeinträchtigt die nonverbale Kommunikation stark. «Wir begrüssen die Entwicklung dieser neuartigen Maske sehr», sagt Sandrine Burgener, Sprecherin des Schweizerischen Gehörlosenbunds, auf Anfrage von CH Media. Diese Entwicklung könne eine grosse Hilfe sein im Alltag von Gehörlosen. Direkten Kontakt mit den Forschenden oder dem neuen Startup habe ihre Organisation allerdings noch keine gehabt.