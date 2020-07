Gefahr eines Stromschlages: Ladegerät für E-Zigaretten wird zurückgerufen

(agl/sat) Die elektrische Isolation des Ladegeräts reicht gemäss einer Mitteilung des Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) vom Montag nicht aus und entspricht auch nicht der europäischen Norm. Betroffen sind die Ladegeräte für E-Zigaretten «Golisi S4 Smart Charger». Kunden sollen mit dem Kundendienst der Dampfi GmbH Kontakt aufnehmen und erhielten bei der Rückgabe ein Ersatzgerät oder den Kaufpreis erstattet. Selber hat der Onlinehändler mit Sitz in Baar (ZG), der auch Shops in Basel, Horgen und Zürich betreibt, in einem Blogeintrag auf seiner Website bereits vor zweieinhalb Wochen vor der Benutzung des Ladegeräts gewarnt.