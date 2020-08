Frontal in Hausmauer geprallt: Junger Töfffahrer stirbt bei Unfall in Küssnacht – zwei Personen verletzt

(bdu/gh/agl) Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Schwyz prallten um 2.45 Uhr drei Personen auf einem Motorrad in Haltikon bei Küssnacht in eine Hausmauer. Dabei verletzte sich ein 20-jähriger Mann derart schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Ein 17-jähriger Mann musste gemäss der Polizeimitteilung aufgrund von erheblichen Verletzungen mit der Rettungsflugwacht in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. Eine 18-jährige Frau erlitt leichtere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in Spitalpflege überführt.

Gemäss dem Schwyzer Polizeikommandanten Damian Meier sei es Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wer von den drei Verunfallten das Motorrad gelenkt hat. Beim Motorrad handelt es sich um einen 125er-Töff.