Frau tot aus Aare geborgen: Polizei sucht nach Zeugen

(dpo) Aktuellen Erkenntnissen zufolge war die 50-jährige Frau, die ein rotweisses Kleid und schwarze Schuhe trug, in der Nacht auf Sonntag zwischen dem Tierpark Dählhölzli und der Monbijoubrücke ins Wasser geraten. Zuvor dürfte sie sich in diesem Bereich entlang der Aare, unter anderem allenfalls auch in Barbetrieben, aufgehalten haben, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern am Mittwoch schreiben. Dabei war sie gemäss jetzigem Kenntnisstand zeitweise auch in Begleitung von weiteren Personen.

Am Sonntagmorgen haben Passanten die leblose Frau im Marzilibad aus der Aare herausgeholt. Laut Mitteilung konnten die Umstände des Todesfalls bislang nicht restlos geklärt werden. Konkrete Hinweise auf eine Dritteinwirkung liegen bisher nicht vor.

Die Kantonspolizei sucht nun nach Zeugen, welche die Frau im Zeitraum zwischen Samstagabend, 25. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 26. Juli 2020, 3.00 Uhr, gesehen haben oder entlang der Aare zwischen Tierpark und Marzilibad Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter +41 31 638 81 11 entgegen.