Frau leblos aus dem Treibgut der Aare geborgen

(wap) Der leblose Körper sei am Montag um 10.50 Uhr beim Stauwehr Engehalde in Bern im Treibgut der Aare entdeckt worden, meldet die Kantonspolizei Bern am Dienstag. Zu den Todesumständen und der Identität der Verstorbenen werde ermittelt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.

Die verstorbene Frau sei etwa 154 Zentimeter gross und von zierlicher Statur gewesen. Sie habe ein oranges Manchester-Deux-Pièces und darüber eine braune Jacke in Lederoptik getragen. Weiter habe sie eine goldfarbene Armbanduhr mit weissem Armband und eine Brille mit goldfarbenem Rahmen getragen.

Personen, die Angaben zur Identität der Frau machen können oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, melden sich unter 031 638 81 11.