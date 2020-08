Frau bei Verkehrsunfall in Bauma von 11-jähriger Mitfahrerin angefahren

(dpo) Eine 45-jährige Lenkerin stellte am Samstagabend in Bauma ihren Wagen auf einen Parkplatz an der Dorfstrasse ab und verliess das Fahrzeug. In der Zwischenzeit gelang es der 11-jährigen Mitfahrerin das Fahrzeug rückwärts in Bewegung zu setzen, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag schreibt.

Dabei wurde die Frau angefahren und zog sich unbekannte Verletzungen zu. Das Mädchen setzte laut Mitteilung die Fahrt fort und scherte einen Signalständer ab, ehe das Auto an einer Mauer zum Stillstand kam. Die Verletzte wurde mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren.