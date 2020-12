Feuer vom Helikopter aus entdeckt: Lenzburger Waldhütte niedergebrannt

(wap) Das Feuer sei in der Nacht auf Sonntag um drei Uhr früh von einem Helikopterpiloten gemeldet worden, schreibt die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung. Eine Polizeipatrouille habe daraufhin festgestellt, dass sich das Waldhaus «Länzerthütte» in Vollbrand befand. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht, an der Waldhütte sei aber Totalschaden entstanden.

Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim zu melden (062 886 88 88).