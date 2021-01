Es galt Tempo 80: Drei Autofahrer mit weit über 100 km/h geblitzt

(wap) Die Radarmessung sei am Sonntagnachmittag auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach durchgeführt worden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Ein 20-jähriger Schweizer sei mit 148 km/h erwischt worden, ein 28-jähriger Landsmann mit 127 km/h. Bei einem 57-jährigen Deutschen wurden 113 statt der erlaubten 80 km/h gemessen. Die beiden Schweizer mussten ihren Führerschein vor Ort abgeben und wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Deutsche wurde verzeigt.