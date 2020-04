Elefantenbaby im Zoo Zürich stirbt kurz nach der Geburt

(mg) Rund 655 Tage dauerte die Schwangerschaft der Elefantenkuh Farha im Zoo Zürich. In der Nacht auf Sonntag kam das weibliche Jungtier nun zur Welt, überlebte aber nicht lange, wie der Zoo in einer Mitteilung am Montag schreibt. «Bei Arbeitsbeginn entdeckten die Tierpfleger das tote Jungtier. Es wies schwere Verletzungen im Kopfbereich auf. Es gibt momentan keine Hinweise auf die Umstände, die zum Tod des Jungtiers geführt haben.»

Aufschlüsse erhofft sich der Zoo durch eine Untersuchung im Institut für Veterinärpathologie der Universität Zürich. Was nach der Geburt geschah, sei nur bruchstückhaft durch die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera bekannt, die aber nur einen Teil der Anlage abdecke. Demnach kam das Kalb lebend zur Welt und habe mindestens eine Stunde gelebt. «Die wenigen Aufnahmen zeigen keine speziellen Interaktionen zwischen dem Jungtier und den anderen Familienmitgliedern», schreibt der Zoo.