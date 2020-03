Die Reinigungsbranche ist wegen dem Corona-Virus stark gefordert

(agl) Der Verband Allpura hat am Freitag in einer Medienmitteilung über die zunehmenden Herausforderungen für die Reinigungsbranche informiert. Innert weniger Tage seien aufgrund des Corona-Virus die Anforderungen an die Hygiene im privaten und öffentlichen Raum massiv gestiegen. Jetzt brauche es neben umfassendem Know-how auch ein reaktionsfähiges Netzwerk an Lieferanten für Reinigungsmittel und Zubehör.

Die aktuelle Situation erfordere für die 220 Mitgliedfirmen ein hohes Mass an Flexibilität, viele Reinigungsfirmen seien rund um die Uhr im Einsatz. Allpura-Präsident Jürg Brechbühl zeigt sich in der Mitteilung überzeugt, dass «professionell geführte Reinigungsfirmen die Anforderungen des Bundes kompromisslos erfüllen». Diese seien sinnvoll und richtig, allerdings sei die fachgerechte Reinigung auch «in normalen Zeiten» wichtig, um die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen.