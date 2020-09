Die Post hält Eröffnung des Ceneri-Basistunnels mit Briefmarken fest

(dpo) Der Ceneri-Basistunnel sei nicht nur der letzte Baustein der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT), sondern auch ein Sinnbild für das Zusammenrücken von Nord- und Südeuropa. Zu diesem «historischen Ereignis» bringt die Schweizerische Post zwei Briefmarken heraus, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die offizielle Eröffnungsfeier des Ceneri-Basistunnels findet morgen Freitag statt, die definitive Inbetriebnahme folgt im Dezember 2020.

Weiter widmet die Post in ihrer dritten Briefmarkenausgabe dieses Jahres auch eine Briefmarke der Rad-WM. Obwohl der Anlass aufgrund der Coronapandemie abgesagt wurde, möchte die Post die Arbeit des Organisationskomitees würdigen, heisst es in der Mitteilung. Die Strassenrad-WM hätte ursprünglich in Aigle-Martigny Ende September stattgefunden.