Der Osten versinkt im Schnee: Tram- und Busbetrieb in Stadt Zürich eingestellt

(dpo) In der Nacht auf Freitag hat es vielerorts weiter geschneit. Bis 7 Uhr registrierte Meteonews in Zürich 30 cm Neuschnee, wie der Wetterdienst auf Twitter mitteilte. Deswegen wird derzeit der gesamte Tram- und Busbetrieb in der Stadt Zürich und im Limmattal ausgesetzt, schreibt der Zürcher Verkehrverbund (ZVV) am Freitagmorgen auf seiner Website.