Der Engadiner Skimarathon muss wegen dem Corona-Virus abgesagt werden

(mg) Nach den beiden bestätigten Fällen mit am Corona-Virus erkrankten Personen haben die Graubündner Behörden am Donnerstagnachmittag über weitere Massnahmen informiert: Das Gesundheitsamt habe eine Verfügung erlassen, dass bis am 8. März in bestimmten Orten des Bündnerlands keine öffentlichen Anlässe von überregionalem Interesse stattfinden dürfen. Konkret betrifft dies die Regionen Maloja, Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair und Moesa.

Dadurch muss auch der Engadiner Skimarathon vom 8. März abgesagt werden. Die Veranstalter bedauern diese Massnahme, sie verstünden die Entscheidung aber, sagte Skimarathon-Mediensprecher Christian Gartmann vor den Medien. Insgesamt wären 17'000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen für diverse Anlässe am Skimarathon erwartet worden.

Bei den beiden am Corona-Virus erkrankten Personen handelt es sich um zwei Kinder einer italienischen Familie, die im Oberengadin in den Ferien weilt.