Damit Social Distancing funktioniert: Post richtet einige Filialen neu ein

(mg) Social Distancing sei die wirkungsvollste Massnahme, um sich vor Ansteckung zu schützen, schreibt die Post in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen. Als zusätzliche Sofortmassnahme würden darum Filialen mit offenen Kundenschaltern angepasst werden. So könne man eine grössere Distanz zwischen Kunden und Mitarbeiter gewährleisten. Da diese Massnahmen zuerst eingerichtet werden müssen, blieben einige Poststellen am Mittwochmorgen geschlossen.