Bei der Toten im Neuenburgersee handelt es sich um die vermisste Schülerin

Wie das westschweizer Online-Portal «Le Matin» am Dienstagmittag unter Berufung auf «sichere Quellen» schreibt, handelt es sich bei der am Montag im Neuenburgersee gefundenen Toten um die seit dem 27. Dezember vermisste Schülerin. Die Waadtländer Kantonspolizei kommentiert den Fund noch nicht, will aber demnächst informieren.

Die 17-jährige Schülerin mit afghanischen Wurzeln war am 27. Dezember spurlos verschwunden, als sie in Neuchâtel ihren Ex-Freund besuchen wollte. In ihrer Schule in Ste. Croix, überhalb Yverdon-les-Bains im Neuenburger Jura gelegen, ist ein Krisenteam aufgeboten worden. (wap)