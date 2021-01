BAG meldet am Donnerstag 3975 Neuansteckungen

(agl) Die Coronazahlen bleiben in der Woche nach den Feiertagen auf hohem Niveau. Nachdem am Mittwoch 4808 neue bestätigte Fälle gemeldet wurden, sind es am Donnerstag 3975. Die Zahl der Tests ist nach den Feiertagen wieder angestiegen, nachdem sie in der Silvesterwoche rund einen Viertel tiefer lag als in der Vorwoche. Nachdem sich in den letzten 14 Tagen durchschnittlich rund 23'000 Personen pro Tag testen liessen, waren es am Mittwoch fast 32'000 und am Donnerstag 29'521 Tests.

Damit beträgt die Positivitätsrate für die Tests der letzten 24 Stunden 13,5 Prozent, was weiterhin deutlich zu hoch ist. Gemäss dem BAG-Wochenbericht ist die Positivitätsrate in der Altjahreswoche von 12,6 auf 16,8 Prozent gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass ab einer Positivitätsrate von über 5 Prozent die Dunkelziffer an nicht entdeckten Fällen zu hoch ist.

Gemäss den aktuellsten Zahlen des BAG wurden seit Mittwoch 196 Personen mit dem Coronavirus in ein Spital eingeliefert. Gemäss der Website des Bundesamt ist diese Zahl aufgrund von Meldelücken und Meldeverzug jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, das BAG rechnet aufgrund der Festtage vermehrt mit Nachmeldungen. Die Anzahl Todesfälle aufgrund von Covid-19 bleibt wie die Fallzahlen hoch. Am Donnerstag meldet das BAG 75 Verstorbene. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 7509.