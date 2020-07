Auch Pferd im Spital: Sechs Verletzte bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche

Wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte, war es zum Unfall bereits am Sonntagabend ausserhalb von Brittnau gekommen. Auf einem Waldweg kippte die Kutsche demnach in einer Kurve plötzlich. Nach dem Unfall waren die Zugtiere mitsamt der gekippten Kutsche davongerannt. Die Pferde konnten wenig später angehalten werden. An der Kutsche entstand Sachschaden. Auch eines der Pferde wurde verletzt und musste ins Tierspital gebracht werden. Die Unfallursache ist noch unklar. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete bei der 22-jährigen Lenkerin der Kutsche eine Blut- und Urinprobe an.