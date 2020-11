Arbeitsunfall: Zweiter Mann nach Kohlenmonoxidvergiftung gestorben

(agl) Der Unfall geschah am Dienstagmorgen im Gebäude des zivilen und militärischen Sicherheitsdienstes (SSCM) in der Gemeinde Gollion. Wegen eines technischen Problems sind drei SSCM-Mitarbeiter ins Pelletsilo der Heizung gestiegen, wo sie durch Kohlenmonoxid vergiftet wurden. Ein 60-jähriger Schweizer verstarb noch auf der Unfallstelle. Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte, ist am Dienstagabend auch ein zweiter Mann im Spital gestorben. Er war zuvor mit dem Rettungshelikopter ins Genfer Universitätsspital geflogen worden.