Gegenüber dem australischen Nachrichtensender «Seven News» erklärte Mulinder, er und seine Freunde hätten bei ihrem Kajaktrip plötzlich eine Robbe mit einem Tintenfisch im Maul entdeckt und die Szene mit ihrer Go-Pro-Kamera festhalten wollen.

Dann sei alles extrem schnell gegangen: Die Robbe kam an die Wasseroberfläche und klatschte den grossen Tintenfasch ans Kajak. Dabei knallten auch die Tentakel des Meeresbewohners an Mulinders Gesicht. «Ich dachte nur: ‹Alter, was ist da gerade passiert›?», erklärt er gegenüber dem Nachrichtensender. Es sei ein absolut merkwürdiger Moment gewesen, er habe auch die harten Teile des Tintenfischs im Gesicht gespürt.

Robben ernähren sich zwar hauptsächlich von Fischen, sie geben sich aber auch mit anderen Meerestieren wie Krebs- und Schalentieren oder eben Tintenfischen zufrieden. Laut Experten sei es gut möglich, dass die Robbe das Kajak des Neuseeländers mit einem Stein verwechselte. Diesen würden Robben benutzen, um gefangene Tintenfische zu betäuben. (luk)