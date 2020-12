80 Personen auf Privatparty: Polizei greift in Unteriberg ein

(wap) Rund die Hälfte der rund 80 Beteiligten habe sich nicht wegweisen lassen, meldet die Kantonspolizei Schwyz am Sonntag. Die Polizei habe daraufhin Ordnungskräfte aufgeboten, die Party aufgelöst und alle Personen kontrolliert. Eine Person sei wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte verhaftet worden, eine «zur Ausnüchterung», wie es in der Mitteilung heisst. Alle Teilnehmer der Party würden wegen Verstosses gegen die Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verzeigt, so die Kantonspolizei.