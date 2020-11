3,16 Promille: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Gartenzaun

(rwa) Kurz nach 21 Uhr war der 37-jährige Deutsche in Richtung Amriswil unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet, von der Strasse abkam und in einen Gartenzaun fuhr. Der Mann wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der Atemlufttest ergab einen Wert von 1,58 mg/l. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.