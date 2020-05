23-Jähriger für 67 Sachbeschädigungen im Kanton Schwyz verantwortlich

(agl) Der Beschuldigte soll Schriftzüge an Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen hinterlassen haben, heisst es in einer Medienmitteilung der Schwyzer Kantonspolizei. In verschiedenen Gemeinden der Bezirke Höfe und March sowie im Kanton Zürich habe er Schäden in Höhe von rund 180'000 Franken verursacht. Zusätzlich zu den Sachbeschädigungen muss sich der Beschuldigte wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz verantworten.