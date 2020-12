Weiterbilden von A bis Z in Baden

Dieser Artikel wurde von zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den CH Media Richtlinien für Paid Content.

Der grösste Teil der Aargauer/-innen entscheidet sich bis heute nach der Schulzeit für den Einstieg in einen Beruf. Das duale Bildungssystem der Schweiz ermöglicht ihnen, mit dem eidg. Fähig- keitszeugnis (EFZ) bzw. dem eidg. Berufsattest (EBA) nach der Lehre einen individuellen Bil- dungsweg zu gehen – den Weiterbildungsweg.

Direkt in Baden befinden sich gleich zwei re- nommierte Weiterbildungsinstitute: die ABB Technikerschule und das zB. Zentrum Bildung in Baden. Beides sind Weiterbildungszentren für höhere Berufsbildung, die verschiedene eidg. an- erkannte Studiengänge anbieten.

Die ABB Technikerschule in Baden

Die ABB Technikerschule fokussiert auf den tech- nischen Bereich. Prozessorientierte Wissensver- mittlung (POW) und «Project & Problem Based Learning» (PBL) gehören längst zu ihrem Leitbild. Sie setzt seit Beginn auf stetige Weiterentwicklung und konsequente Anpassungen des Angebots an die Bedürfnisse des technisch-industriellen Arbeitsmarkts.

Wer bereits Berufserfahrung aus Industrie und Handwerk mitbringt, kann an der Wiesenstrasse in Baden die Höhere Fachschule (HF) in einem für sich geeigneten Fachbereich absolvieren. Das An- gebot reicht von Betriebstechnik über Logistik, Energietechnik und Energie & Umwelt bis hin zu Informatik, System oder Gebäudeautomatik.

HF ist Studieren ohne Matura

Höhere Fachschulen (HF) sind Studiengänge, die nur berufsbegleitend absolviert werden. Der di- rekte Bezug zum Arbeitsalltag bildet den Kern dieser Form des Studiums. Der eidg. anerkannte Ab- schluss ist im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) einem Bachelor-Abschluss gleichgestellt. Das Studium dauert meist drei Jahre.

Das Besondere an einer HF ist, dass sie ohne Matura absolviert werden kann. Vorausgesetzt werden ein EFZ und eine Berufstätigkeit von min- destens 50 Prozent.

Das zB. Zentrum Bildung in Baden

Das zB. Zentrum Bildung in Baden entwickelte sich aus dem KV Baden. Es bietet am Kreuzliberg in Baden die Höhere Fachschule in den Bereichen Wirtschaft (HFW) und Marketing (HFM) an. Die dreijährige Studienzeit an der HF lässt sich hier mit Vorleistungen auf zwei Jahre verkürzen.

Neben der HF werden am zB. diverse Weiter- bildungen für den Einstieg in Fachbereiche wie Wirtschaft & Management, Marketing & Verkauf, Immobilien, Rechnungs- oder Personalwesen bis hin zu Sozialversicherung oder Erwachsenen- bildung angeboten. Lehrgänge auf der Stufe Sach- bearbeitung oder Assistenz sind ein optimaler Start in eine Branche. Sie können direkt nach der Lehre, als Umschulung oder auch nach längerer Pause begonnen werden, um sicheres Basiswissen aufzubauen und danach zu vertiefen.