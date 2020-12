UnternehmerInnen und ihr Privatvermögen

Dieser Artikel wurde von der UBS Switzerland AG aufbereitet und alleinig verantwortet. Hier geht es zu den CH Media Richtlinien für Paid Content.

Warum beschäftigen sich Unternehmer zu wenig mit dem Aufbau von Privatvermögen?

Ein Unternehmen steht und fällt mit dem Erfolg – der Unternehmer ist sowohl mit wirtschaftlichen Veränderungen wie auch mit Wettbewerbsdruck konfrontiert. Für die Sicherstellung von Erfolg ist der Fokus auf die Kernkompetenzen des Unternehmens wichtig, und so entsteht im Unternehmen auch eine mittel- und langfristige Planung. Ein Unternehmer als Privatperson hat jedoch andere Bedürfnisse und er muss sich auch nicht einem Wettbewerb stellen. Vielfach fehlt aber einfach die Zeit oder das Verständnis, dass eine private Vermögensplanung ebenso wichtig ist. Ein weiterer Grund liegt in der Tatsache, dass es dem Menschen schon immer schwergefallen ist, sich mit weit in der Zukunft liegenden Ereignissen zu beschäftigen. Uns selber als ältere Person in der Zukunft vorzustellen, ist schwierig und führt beispielsweise dazu, dass wir uns nicht genügend mit dem Sparen auseinandersetzen wollen.

Was empfehlen Sie?

Jeder Unternehmer sollte aus Vermögenssicht eine persönliche Eignerstrategie haben, die sich neben der Unternehmensfinanzierung oder Risikoabsicherung auch mit zentralen Fragen der privaten Finanz- und Liquiditätsplanung befasst.

Welche Bedeutung hat darin der Aufbau von Privatvermögen?

Ein Vermögen über Generationen aufzubauen und zu erhalten setzt voraus, dass die Risiken durch Diversifikation reduziert und auch begrenzt werden. Aus der Vermögenssicht empfehle ich dementsprechend freies Vermögen ausserhalb des Unternehmens aufzubauen. Denn nur wer breit diversifiziert und auch Unabhängigkeiten schafft, wird in schwierigen Zeiten nie alles verlieren und das Risiko von Fehlentscheidungen reduzieren. Sicherheit für die ganze Familie.

Aber es gibt doch kein besseres Investment, als das in das eigene Unternehmen

Die Rendite sollte nicht immer an erster Stelle stehen. Unternehmer vergessen immer wieder, dass es auch Einwirkungen auf den Erfolg gibt, die nicht beeinflusst werden können – so zum Beispiel in der aktuellen Corona Krise. Ein Unternehmer ist während seiner Tätigkeit mit vielen weiteren Krisen konfrontiert (Markt, Finanzierung, Liquidität, Management, etc.).

Dann sind also die Krisen der wahre Grund für die Empfehlung, Privatvermögen aufzubauen?

Krisen sind einer der wichtigen Gründe für den Aufbau von Vermögen ausserhalb des Unternehmens. Ich habe mindestens 20 sehr gute Gründe für den Aufbau von Privatvermögen identifiziert, die für eine Diskussion zur Erstellung einer Eignerstrategie herangezogen werden.

Wie geht der Unternehmer bei der Erarbeitung einer Eignerstrategie vor?

Jeder Unternehmer hat zusammen mit seiner Familie individuelle Bedürfnisse. Es ist wichtig, dem Unternehmenszyklus den persönlichen Lebenszyklus gegenüberzustellen und die privaten Bedürfnisse je nach Fortschrittsgrad auf das Unternehmen abzustimmen. Die Fragen rund um das Vermögen eines Unternehmers entstehen nicht erst mit dem Verkauf des Unternehmens, sondern treten in allen Phasen des Unternehmenszyklus auf.