Mystische Ruinen und ein berühmter Baum mit einer schaurigen Geschichte: Wandern im Jurapark Aargau

Jurapark Aargau

Der Jurapark Aargau ist ein Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung. Das Parkgebiet umfasst 27 Aargauer und eine Solothurner Gemeinde. Es beinhaltet die Hügellandschaft des Ketten- und Tafeljuras zwischen Brugg, Laufenburg, Rheinfelden und Aarau. Zu entdecken gibt es nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch zertifizierte Regionalprodukte, Fossilien aus der Jurazeit oder Traditionen wie die Eierleset, die in manchen Dörfern seit Jahrzehnten zelebriert wird.

Lust auf mehr? Hier erfahren Sie alles zum Jurapark Aargau.

Wanderful - mit Cookinesi

Das Fernweh und der Wunsch nach Abwechslung sind in Zeiten von Corona besonders gross. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Im Online-Magazin "Wanderful - mit Cookinesi" nimmt Sie Moderatorin und Food-Bloggerin Zoe Torinesi mit auf eine kulinarische Reise durch wunderschöne Wandergebiete im Kanton Jura, im Zürcher und Berner Oberland, in der Region Stoos-Muotatal, in Crans-Montana und dem Aargauer Jurapark. Unterwegs verrät die 39-jährige Solothurnerin ihre liebsten Wanderrezepte mit leckeren und frischen Produkten von Denner.