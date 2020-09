Meningeom: Der gutartige Hirntumor

“Meningeome operiere ich besonders gerne!” erklärt der Neurochirurg Ali Reza Fathi mit einem Schmunzeln und erläutert auch gleich, warum dem so ist: «Bei den gutartigen Tumoren leiden Patientinnen und Patienten meist unter leichten Symptomen, z.B. kognitiven Ausfällen und Kopfschmerzen. Doch schon wenige Wochen nach der Operation sind sie meistens beschwerdefrei und finden zurück zur gewohnten Lebensqualität.»

Das Keilbein-Meningeom ist gut behandelbar und Folgeschäden sind selten. Ob der Eingriff frontal oder seitlich vorgenommen werden muss, hat geringen Einfluss auf die Operationsmethode oder deren Erfolg. Der Kiefer- und Gesichtschirurge Beat Hammer erklärt in einem Video, wie eine solche Operation durchgeführt wird. Zentral ist dabei die fachrichtungsübergreifende Zusammenarbeit von Spezialisten diverser medizinischer Fachbereiche wie Neurochirurgie, Kiefer-

und Gesichtschirurgie, Anästhesie, Neurologie und manchmal

auch Hals-Nasen-Ohren-Medizin.

Beat Hammer erläutert: «Die Entfernung eines Keilbein-Meningeoms mit Einbruch in die Schädelbasis findet im interdisziplinären Team statt. Wir sind ein eingespieltes Team, das kommt unseren Patientinnen und Patienten zu Gute.».

Das interdisziplinäre Team führt regelmässig anspruchsvolle Operationen an der Schädelbasis durch. Diese Operationen gelten als High-Tech-Eingriffe. Denn die Behandlung von Krebserkrankungen, Unfallfolgen oder Missbildungen sind in diesem Bereich sehr schwierig. Lebenswichtige Strukturen wie Blutgefässe und Nerven liegen auf engstem Raum beisammen, was bei einer Operation die Zugänge erschwert.