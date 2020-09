Mit Michael Romer ist es der Coop Rechtsschutz AG gelungen, einen ausgewiesenen Fachexperten und Kenner des Rechtsschutzgeschäftes zu rekrutieren. Der zugelassene Rechtsanwalt verfügt über ein Studium der Rechtswissenschaften mit Abschluss Master of Law und hat überdies erfolgreich den Diplomlehrgang Management for the Legal Profession MLP-HSG abgeschlossen. Michael Romer hat über 13 Jahre fundierte Führungserfahrung, davon acht Jahre als Leiter von Legal-Teams in der Versicherungswirtschaft. Zuletzt war er Leiter Recht & Leistungen und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Orion Rechtsschutz-Versicherung AG. Er übernimmt die Funktion von Daniel Siegrist, der seit 1995 im Unternehmen und seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Coop Rechtsschutz AG ist.

Michael Romer freut sich auf die neue Aufgabe: "Der Rechtsdienstleitungsmarkt Schweiz ist enorm in Bewegung. Die Branche ist mit neuartigen Technologien und disruptiven Modellen konfrontiert. Die Coop Rechtsschutz spielt darin schon seit Jahren eine bedeutende Rolle. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem ganzen Team der Coop Rechtsschutz die erfolgreichen Geschäftsprozesse auszubauen, aktiv neue Wege zu gehen und das Unternehmen weiterzuentwickeln. "

Innovative Rechtsschutzlösungen und das Bearbeiten von Rechtsfällen bilden das Kerngeschäft der Coop Rechtsschutz AG. Pro Jahr werden der Coop Rechtsschutz AG über 30'000 Rechtsfälle neu angemeldet.

