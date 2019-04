So wie auf der Visualisierung könnte der neue Aescher Gemeindesaal samt Doppelturnhalle dereinst aussehen. Nun stellte die Gemeinde den Sieger des Architekturwettbewerbs in Rahmen einer öffentlichen Präsentation vor. Niedermann Sigg Schwendener Architekten aus Zürich haben mit ihrem Projekt «Samana» überzeugt. «Alle Eingaben sämtlicher Teams waren sehr sorgfältig ausgearbeitet», betonte Architektin und Jurypräsidentin Zita Cotti am Mittwoch im Gemeindesaal Nassenmatt. Dabei war die Aufgabe keine einfache. Neben einer Doppelturnhalle, einem Mehrzwecksaal samt Bühne und einem Hort für 40 Kinder sollten auch zwei Musikzimmer untergebracht werden. Zu liegen kommen soll der Bau entlang der Lielistrasse, wo heute das Mehrzweckgebäude Nassenmatt steht. Weiter sollte der angrenzende, rote Sportplatz entweder bestehen bleiben oder ersetzt werden. Kosten darf das ganze zwischen 12 und 15 Millionen Franken.

Sieben Projektteams bestehend aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Bauingenieuren wurden eingeladen, ihre Ideen auszuarbeiten. Da Turnhalle wie auch Mehrzwecksaal dereinst einerseits von der Aescher Schule, andererseits von Vereinen genutzt werden, sollten die Zugänge unabhängig voneinander eingerichtet sein. Das Siegerteam entschied sich für den Bau von zwei unterschiedlichen Gebäudekörpern, eine Variante, die nur ein weiteres Team verfolgte. Dazwischen würde die Gemeinde somit neue Freiräume erhalten. «Es entsteht quasi ein neuer Dorfplatz, über den der Gemeindesaal und die Sporthalle erschlossen werden», führte Cotti aus. Weiter ermögliche das Projekt eine harmonische Erweiterung dank der Verwendung von ortstypischen Formen, Proportionen und Materialien. Die beiden Gebäude verfügen etwa über ein Satteldach und über eine Holzfassade, was sich positiv auf die Ziele im Bereich Nachhaltigkeit auswirke.