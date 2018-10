In ihrem 64. Betriebsjahr begrüsste die Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg (LAF) am Montag den total zwölfmillionsten Fahrgast, wie die Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn AG (SZU) mitteilte. Wie die SZU weiter schreibt, steuert sie auf ein neues Rekordjahr zu. Denn per Ende September lag die Gesamtzahl der Passagiere bei 214 000. Das sind sieben Prozent mehr gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2017.