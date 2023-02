Zwischenbilanz Sexuelle Belästigungen: Zürichs Meldetool verzeichnet rund zwei Fälle pro Tag Gut 1400 sexuelle Belästigungen hat das Stadtzürcher Online-Meldetool zuerich-schaut-hin.ch seit Frühling 2021 erfasst. Der Grossteil ereignete sich im öffentlichen Raum und im öffentlichen Verkehr. Nun macht ein Bus Werbung für das Tool.

Die Verkehrsbetriebe Zürich beteiligen sich an der Kampagne «Zürich schaut hin» und bewerben die städtische Online-Meldestelle gegen sexuelle Belästigung. zvg

Sexuelle Belästigungen findet oft im öffentlichen Raum und tagsüber statt, sowohl auf der Strasse als auch im öffentlichen Verkehr. Dies ergab die neueste Auswertung der städtischen Online-Meldestelle zuerich-schaut-hin.ch. Insgesamt gingen dort seit dem Start vor knapp zwei Jahren 1400 Meldungen ein, wie die Stadt Zürich am Montag mitteilte. Das sind durchschnittlich rund zwei Meldungen pro Tag. «Die häufigsten Meldungen betreffen Belästigungen mit Worten und Berührungen», heisst es in der Medienmitteilung.

Um die Stadtzürcher Online-Meldestelle für sexuelle Belästigung noch bekannter zu machen, werben nun ab Dienstag die Busse der Linie 31 mit einer entsprechenden Aufschrift. Da die Busse zwischen Witikon und Altstetten quer durch die ganze Stadt verkehren, versprechen sich die Verantwortlichen davon eine gewisse Breitenwirkung.

Nebst dem Werbeschriftzug mit den Worten «Jetzt melden: zuerich-schaut-hin.ch» auf den Bussen hängen im Inneren der Fahrzeuge Plakate mit Schilderungen von Belästigungen aus dem Meldetool. Sie enthalten auch Informationen, wie man auf Belästigungen reagieren und wie man Betroffene am besten unterstützen kann. Nur schon das Hinschauen könne helfen; wolle man sich einmischen, gelte es zuvor abzuschätzen, ob man sich dabei in Gefahr bringen könnte, ist einem Merkblatt der Kampagne «Zürich schaut hin» zu entnehmen.

Tatpersonen waren zumeist Männer

In 85 Prozent der Belästigungsmeldungen wurden Männer als Tatpersonen genannt, heisst es in der Auswertung der gut 1400 Meldungen. Nach den Belästigungen mit Worten und den ungewollten Berührungen waren physische Angriffe die von Beobachtern am dritthäufigsten genannten Belästigungen.

Bei rund einem Drittel aller Meldungen seien mehrere Belästigungen gleichzeitig erfolgt, nämlich: Belästigung mit Worten, Anstarren sowie ungewollte Berührung und Verfolgen.

Belästigungen, die auf Homo- oder Transfeindlichkeit oder auf eine Behinderung zielten, erfolgten gemäss der Auswertung häufiger aus Gruppen heraus. Und zwar vor allem auf der Strasse, beim Baden sowie in Parks oder auf Plätzen.

In Klubs und am Arbeitsplatz hingegen würden Belästigungen zu rund 90 Prozent durch Einzelpersonen begangen. Insgesamt betrafen zwei Prozent der gemeldeten Belästigungen den Arbeitsplatz.

Nach dem Start der Kampagne 2021, als innert neun Monaten rund 900 Meldungen erfasst wurden, ist deren Zahl im Jahr 2022 auf 556 gesunken. Dies sei auf die grössere Medienpräsenz im ersten Jahr zurückzuführen, heisst es in der Auswertung. Das zunächst bis Ende 2022 lancierte Meldetool werde nun weiter betrieben und nach fünf Jahren evaluiert.