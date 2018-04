An einer Medienkonferenz am Dienstag rührten die Organisatoren kräftig die Werbetrommel für den Zürcher E-Prix 2018, der am 10. Juni stattfinden wird. Dabei gab es am Seeufer auch einen der Formel-E-Boliden zu bestaunen.

Zürich ist in dieser Saison eine von insgesamt 10 Städten, die Austragungsort von Meisterschaftsrennen sind. Am Montag startete bereits der Ticketverkauf. Im Shop der SBB waren die 2500 Billette à 100 Franken innert weniger als einer Stunde ausverkauft.