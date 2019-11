Zwei Kandidierende für Amt des Zürcher Datenschützers

Die 37-jährige Blonski arbeitet seit fünf Jahren für den Datenschutzbeauftragten. Sie ist Juristin. Ihr Konkurrent, der 52-jährige Ettlinger, ist Rechtsanwalt und derzeit betrieblicher Datenschutzbeauftrager bei den SBB.

Wie die Geschäftsleitung des Kantonsrates am Mittwoch mitteilte, werden sich diese Kandidierenden nun den Fraktionen vorstellen. Die Wahl durch den Kantonsrat findet dann am 16. Dezember statt. Der amtierende Datenschützer Bruno Baeriswyl tritt per Ende April 2020 altershalber zurück. (sda)