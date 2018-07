Im Dezember 2017 erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass sich zwei Unbekannte in einem öffentlichen Parkhaus im Kreis 4 verdächtig verhalten würden. Dies teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Als die Polizisten in die Tiefgarage fahren wollten, kamen ihnen zwei Männer in einem Lieferwagen entgegen. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch. Beim Öffnen der Fahrzeugtüren schlug ihnen ein starker Cannabisgeruch entgegen. Im Auto fanden sie jedoch keine Cannabisprodukte.

Aufgrund des starken Geruchs wollten es die Polizisten aber genauer wissen und nahmen die beiden Männer in Gewahrsam. Bei der genaueren Durchsuchung des Fahrzeuges und der Effekten fanden sie zwei Fahrzeugschlüssel.

Beim Absuchen des Parkhauses stiessen sie bald einmal auf ein dazu passendes Fahrzeug. Dieses war bis unter das Dach mit Haschisch und Marihuana vollgestopft.

Die Suche nach dem zweiten Auto dauerte in der sehr grossen Garage etwas länger und führte erst nach dem Einsatz eines Diensthundes mit seiner feinen Spürnase zum Erfolg. Auch in diesem Fahrzeug stiessen die Polizisten auf grosse Mengen Haschisch und Marihuana.

Insgesamt konnte die Stadtpolizei Zürich aus den Fahrzeugen und bei mehreren Hausdurchsuchungen an verschiedenen Orten rund 204 Kilogramm Haschisch und rund 127 Kilogramm Marihuana sicherstellen.

Die beiden Festgenommenen, ein 30- und ein 27- jähriger Mann, wurden der Staatsanwaltschaft Zürich zugeführt. Im Zug der Ermittlungen wurde ein weiterer Verdächtiger mit den sichergestellten Betäubungsmitteln in Verbindung gebracht. Der 30-jährige Mann wurde ebenfalls verhaftet. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.