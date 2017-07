Bei Bekanntwerden der Pläne im November 2014 bezeichneten süddeutsche Politiker diese als "politisch nicht nachvollziehbar" und "nur schwer erträglich".

Entflechtung der Routen

Ziel des neuen Reglementes ist eigentlich ein Sicherheitsgewinn: die Entflechtung der An- und Abflugrouten im Osten des Flughafens. Heute kreuzen sich die Maschinen in der Luft mehrmals, was sowohl für Lotsen als auch für Piloten immer wieder eine Herausforderung ist.

Wegen der Weigerung aus Deutschland, die Pläne zu akzeptieren, wird diese Entflechtung nun aber bis auf Weiteres nicht realisiert.

Das geplante "Betriebsreglement 2014" hängt nicht mit dem parallel laufenden Verfahren für das SIL-Objektblatt (SIL 2) zusammen. Die umstrittenen Südstarts geradeaus und die Pistenverlängerungen sind nicht Teil davon.