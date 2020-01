Zugausfälle: an 29 Wochenenden fallen zwei Zürcher S-Bahnen aus

Im Laufe des Jahres fallen die S11 und die S3 an mehreren Wochenenden teilweise aus. Grund für die Ausfälle sind Bauarbeiten am Bahnhof Winterthur, wie die SBB in einer Medienmitteilung schreiben. Am kommenden Wochenende fallen die 2 S-Bahnen das erste Mal teilweise aus. An diesen Wochenenden fällt die S11 auf dem Abschnitt Zürich HB — Sennhof-Kyburg beziehungsweise Zürich HB — Zürich Seuzach ersatzlos aus. Die S11 von Aarau/Dietikon wird in Zürich HB zur S3 nach Wetzikon und in der Gegenrichtung wird die S3 in Zürich HB zur S11. Die S11 fährt weiter bis Dietikon/Aarau. Deshalb verkehrt die S3 an diesen Samstagen und Sonntagen nicht zwischen Zürich HB — Zürich Hardbrücke.

Die Reisezeit verlängert sich um bis zu 30 Minuten, wie die SBB weiter schreiben. Reisende werden darum gebeten, andere Zugverbindungen zu nutzen und die gewünschte Verbindung von Abfahrt im SBB-Online-Fahrplan zu prüfen. Die Daten der betroffenen Wochenenden finden Sie hier.

Neue Personenunterführung in Winterthur

Grund für die Einschränkungen im S-Bahn-Netz sind Bauarbeiten im Bahnhof Winterthur. Bis 2021 sind am Bahnhof eine neue Personenunterführung Nord, eine unterirdische Veloquerung und eine Velostation geplant. Diverse Betonierarbeiten finden bis Ende dieses Jahres unter den Gleisen statt. Dafür müssen einzelne Gleise vorübergehend gesperrt werden, was den Ausfall von Zugverbindungen nach sich zieht.