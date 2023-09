Zürich/St. Gallen Der Gastkanton trumpft an der Olma mit veganen Zürcher Geschnetzeltem auf Am 12. Oktober wird die St. Galler Olma zum 80. Mal eröffnet. Zehn Tage lang lockt die grösste Publikumsmesse der Schweiz Besuchende aus allen Landesteilen an. Zürich ist diesmal Gastkanton und unterstreicht mit seinem Programm das Olma-Motto «Stadt trifft Land».

Der Zürcher Regierungspräsident Mario Fehr (parteilos), Olma-Direktorin Christine Bolt und Olma-Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin grillieren an der Pressekonferenz zur Olma 2023. Bild: Andrea Zahler (26. September 2023)

Zürich, der diesjährige Gastkanton der Olma, will sich innovativ und offen präsentieren. Nach St. Gallen reist unter anderem ein Zürcher Geschnetzeltes mit – in einer veganen Version.

«Familie Zürchers Garten» heisst das Motto des diesjährigen Gastkantons an der Olma. Im Zentrum des Zürcher Auftritts stehen Garteninszenierungen, wie Regierungspräsident Mario Fehr (parteilos) am Dienstag in Zürich an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit Olma-Verantwortlichen sagte.

Die vegane Bratwurst gab es nur an der Pressekonferenz

Auch im Kanton Zürich produzierte vegane Lebensmittel sollen präsentiert werden. So wird an der Olma veganes Zürcher Geschnetzeltes aufgetischt.

Von der Olma-Bratwurst lassen die Zürcher aber die Finger. Sie präsentierten zwar an der Medienkonferenz eine vegane Variante der berühmten Kalbsbratwurst, mit nach St. Gallen kommt diese aber nicht. Denn die Olma-Bratwurst ist eine ernste Angelegenheit. «Bratwurst ist im Kanton St. Gallen Staatsmenü. Bei offiziellen Veranstaltungen mit dem Regierungsrat wird sie im Staatskeller serviert, in einem Papiersack mit Bürli», sagte Olma-Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin. Bemerkungen zum St. Galler Reizthema «Senf» wollte er keine machen.

Die St. Galler Bratwurst ist im Ostschweizer Kanton unbestritten heilig. Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) widmete ihr wegen ihrer geschützten Herkunftsbezeichnung sogar ein achtseitiges «Pflichtenheft», in dem von den Inhaltsstoffen über die Zubereitung bis hin zum Gewicht viele Details geregelt sind.

Vor der Medienkonferenz konnten die Anwesenden das Original und eine pflanzliche Variante aus Zürich probieren. Auf den ersten Blick kommt die vegane Wurst dem Original zwar recht nahe – wenn man von der kerzengeraden Form einmal absieht.

Im Geschmack, der Konsistenz und dem Farbton (leicht senfgelb statt weiss) kann der Herausforderer dann aber doch nicht ganz mithalten. Das BLW-Pflichtenheft würde einen gelblichen Farbton beim Fleischerzeugnis gar ungnädig als «Fehler» werten.

Zünfter ziehen durch St. Gallen

Die 80. Ausgabe der Olma unter dem Motto «Stadt trifft Land» beginnt am 12. Oktober und dauert bis 22. Oktober. Zürich ist zum dritten Mal Gastkanton. Der Kantonsrat hat für den Auftritt 1,9 Millionen Franken aus dem gemeinnützigen Fonds genehmigt. Ein Höhepunkt ist der Tag des Gastkantons am 14. Oktober. Rund 1400 Zürcherinnen und Zürcher, darunter zahlreiche Zünfter, werden am Umzug durch die St. Galler Innenstadt teilnehmen. (sda)