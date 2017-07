Chancen für den GLP-Mann

Bleibt noch das stramm bürgerliche rechte Wählerspektrum, für das SVP, FDP und CVP ein gemeinsames Fünferticket lanciert haben. Fünf Zeilen auf dem Wahlzettel wären in diesem Spektrum, das in Zürich eine grosse Minderheit darstellt, somit schnell ausgefüllt. Und die übrigen vier? Auf einer könnte wiederum GLP-Kandidat Hauri stehen, der als Kantonsrat, wenn es nicht um ökologische Themen ging, schon öfter mit den Bürgerlichen gestimmt hat. Dann vielleicht noch Rabelbauer (EVP) und Leupi (Grüne) – spätestens die neunte Zeile bliebe leer.

Fazit: Am ehesten für alle grösseren Wählerspektren wählbar ist GLP-Kandidat Hauri. Theoretisch wären damit seine Chancen, neu in den Stadtrat gewählt zu werden, am grössten. Zürichs Regierung würde damit noch grüner. Praktisch braucht es dazu jedoch einen starken Wahlkampf, in dem der ruhig und sachlich auftretende Hauri es schafft, genügend auf sich aufmerksam zu machen.

Lebhafter Wahlkampf

Zurücklehnen können sich allerdings auch die vorwiegend linken Bisherigen nicht ungestraft: Die zwei frei werdenden bürgerlichen Sitze dürften für einen lebhaften Wahlkampf seitens der Bürgerlichen sorgen. Besitzstandswahrung wäre aus bürgerlicher Sicht in der Stadtzürcher Exekutive schon ein Erfolg. Die einmal mehr ausgerufene bürgerliche Wende wird aller Voraussicht nach im Stadtrat erneut nicht zu schaffen sein. Im Gemeinderat, wo derzeit eine Pattsituation herrscht, liegt sie aber durchaus in Reichweite.