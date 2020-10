Zürichs neues Tram stösst bei Fahrgästen und -personal auf Anklang

Die Bevölkerung ist in Zürich trotz Coronakrise viel in Trams und Bussen unterwegs. Gemäss Messungen an der VBZ-Haltestelle Hardbrücke liegen der Fahrgastfrequenzen verglichen mit den ersten neun Wochen dieses Jahres, also der Zeit vor dem Lockdown, bei 75 bis 85 Prozent, wie eine VBZ-Sprecherin gestern auf Anfrage mitteilte. Nach dem Ende der Herbstferien haben die an der Hardbrücke gemessenen Fahrgastzahlen wieder zugenommen. Allerdings ohne wieder das Niveau von vor den Herbstferien zu erreichen, die in Zürich vor zwei Wochen endeten. «Wir gehen davon aus, dass dies bereits eine Auswirkung der verschärften Corona-Massnahmen vom 19. Oktober beziehungsweise gestiegenen Infektionszahlen ist», so die VBZ-Sprecherin. Am Schutzkonzept im öffentlichen Verkehr gebe es derzeit keine Änderungen. Es herrscht Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an allen Tram- und Bushaltestellen für Personen über 12 Jahren. (mts)