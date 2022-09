Zürich/Dietikon Charles Nguela gewinnt den ­Comedy-Award Der Dietiker Comedian Charles Nguela hat mit seinem aktuellen Programm «R. E. S. P. E. C. T.» den Swiss Comedy Award in der Kategorie Solo gewonnen.

Schon 2014 gewann Charles Nguela bei den Swiss Comedy Awards den Publikums- sowie den Jurypreis. Christian Herbert Hildebrand

Die Swiss Comedy Awards wurden am Samstagabend im Zürcher Kongresshaus zum fünften Mal verliehen. Für Charles Nguela ist es nicht das erste Mal, dass er einen Award gewinnt. Schon bei den Swiss Comedy Awards im Jahr 2014 gewann er den Publikumspreis und den Jurypreis.

Mit seinem Programm «R. E. S. P. E. C. T.», das er unter anderem bereits im September 2021 im Gleis 21 in Dietikon und im Mai 2022 in Bergdietikon gezeigt hat, tourt er nach wie vor durch die Schweiz.

Am nächsten Freitag, 16. September, wird er um 20 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus in Kloten auftreten. Wie kürzlich bekannt wurde, wird Nguela auch am Schlierefäscht 2023 die Festbesucherinnen und -besucher zum Lachen bringen.