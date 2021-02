2014 wollten die beiden GLPKantonsrätinnen Judith Bellaïche (Kilchberg) und Denise Wahlen (Zürich) mit dem Postulat «Rettet die Bienen» erreichen, dass auf kantonseigenem Kulturland keine bienenschädigenden Pestizide – wie beispielsweise Neonicotinoide – eingesetzt werden dürfen. Der Regierungsrat kam in seiner Antwort zum Schluss: «Zur Förderung der Bienengesundheit würde ein Verbot der bienentoxischen Pestizide für kantonale Betriebe nach neuesten fachlichen Studien keinesfalls beitragen.»

Folgerichtig beantragte er dem Kantonsrat, das Postulat nicht zu überweisen. SVP-, FDP-, CVP- und EDU-Kantonsräte folgten dem Antrag und lehnten das Postulat im November 2015 mit 94 zu 77 Stimmen ab. Unter dem Titel «Rettet die Bienen – zum Zweiten» wurde der Vorstoss im Mai 2018 wiederbelebt. Die Postulantinnen Judith Bellaïche (Kilchberg), Barbara Schaffner (Otelfingen) und Sonja Gehrig (Urdorf), alle GLP, berufen sich darauf, dass die EU drei Pestizide aus der Familie der Neonicotinoide wegen ihrer Giftigkeit für Bienen und andere Bestäuber-lnsekten im Freiland verboten hat und sich dabei auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützt.

Für die ablehnende Haltung des Regierungsrats gegenüber dem damaligen Postulat gebe es also keine Grundlage mehr. Ein sofortiger Verzicht auf Bienenschädigende Pestizide sei in der Bewirtschaftung von kantonseigenem Kulturland umgehend umzusetzen. Judith Bellaïche wurde 2019 in den Nationalrat gewählt und ist aus dem Kantonsrat ausgeschieden. Das Postulat wird demnächst im Zürcher Parlament behandelt. Mit den neuen Mehrheitsverhältnissen dürfte der Vorstoss im zweiten Anlauf durchkommen. Ja wird diesmal auch die FDP stimmen, wie Ann Barbara Franzen auf Anfrage sagt. (pag