Zürich Zürich bestrahlt Stadthaus und Grossmünster mit ukrainischer Flagge Als Zeichen für den Frieden und die Solidarität werden das Stadthaus und das Grossmünster in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet. Auf dem Münsterhof findet eine Kundgebung statt.

Wird heute Abend in blau und gelb beleuchtet: Das Grossmünster in Zürich. Matthias Scharrer (mts) / LTA

Die Stadt Zürich beleuchtet das Stadthaus und das Grossmünster am Montagabend in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Damit wolle sie eine Zeichen für den Frieden setzen.

Sie wolle sich so auch solidarisch zeigen mit der ukrainischen Bevölkerung und allen Zürcherinnen und Zürchern, die Angehörige in der Ukraine haben, teilte die Stadt am Montag mit.

Am Abend werde zudem Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) an einer zivilgesellschaftlich organisierten Kundgebung auf dem Münsterhof auftreten. Zuvor findet im Grossmünster ein interreligiöses Gebet der Religionen statt. (sda)