Zürich Wird die allgemeine Kultur zu wenig gefördert? Nein, findet der Regierungsrat EDU- und SVP-Kantonsräte forderten vom Zürcher Regierungsrat mehr Transparenz bei der Vergabe von Fördergeldern für die Kultur. Nicht möglich, meint dieser nun.

Der Regierungsrat wehrt sich gegen die Anschuldigung, allgemeine Kultur zu wenig zu fördern. Fördergelder erhielt zum Beispiel auch der Chor der Dreifaltigkeitskirche Bülach. zvg/Sekretariat Pfarramt

Wann ist Kunst Kunst? Diese doch sehr komplexe Frage beschäftigt gelegentlich auch die Politik - vor allem in Bezug auf die Kulturförderung des Kantons Zürich. Drei Mal jährlich vergibt die kantonale Fachstelle Kultur Fördergelder an verschiedene Institutionen und Kulturprojekte im Bereich Musik, Film, Tanz und weitere. Im Jahr 2020 kostete den Kanton das gemäss Tätigkeitsbericht der Fachstelle insgesamt 25,14 Millionen Franken. Geld, das letztlich durch Steuereinnahmen zusammenkommt.

Umso wichtiger erscheint es, dass die Gelder fair verteilt werden. Doch genau daran zweifeln die Kantonsräte Paul von Euw (SVP, Bauma) und Hans Egli (EDU, Steinmaur). «Wir finden, dass die allgemeine Kultur zu wenig gefördert wird», erklärte Egli Anfang Januar gegenüber der «Limmattaler Zeitung». «Ist etwas schrill und bunt, ist es top. Alles andere ist nicht mehr erwünscht.»

In einer von den beiden Ende letzten Jahres im Kantonsrat eingereichten Anfrage wollten die Kantonsräte vom Regierungsrat unter anderem wissen, wer die Fördergesuche beurteilt und welche Kriterien dabei zum Zug kommen. Darüber hinaus baten sie um eine Auflistung aller Gesuche aus dem Jahr 2020, welche die Jury abgelehnt hatte. Laut eigenen Aussagen ging es den Kantonsräten um mehr Transparenz bei der Vergabe der Fördergelder.

Auch die Pöstli-Stubete im Aeugstertal erhielt Fördergelder

Vor kurzem hat der Regierungsrat auf die Anfrage der beiden Kantonsräte geantwortet. In seiner Antwort äussert sich der Regierungsrat auch zur bereits erwähnten Kritik in der «Limmattaler Zeitung». Dabei weist er die Anschuldigung Eglis von sich, wonach die allgemeine Kultur zu wenig gefördert werde. «Wie die Auflistung der unterstützten Projekte im Tätigkeitsbericht der Fachstelle Kultur aufzeigt, trifft dies nicht zu.» Als Beispiele hierzu nennt er ein Konzert des Chors der Dreifaltigkeitskirche Bülach, das Kulturzelt Park Seleger Moor oder die Pöstli-Stubete im Aeugstertal.

Im Bereich Musik gingen bei der kantonalen Fachstelle im Jahr 2020 insgesamt 419 Fördergesuche ein. 289 davon hiess sie ganz oder teilweise gut, 130 lehnte sie ab. Welche das sind, ist unklar, da sie im Tätigkeitsbericht nicht erwähnt werden. Und das hat einen Grund, wie der Regierungsrat nun erklärt: «Die Bekanntgabe der abgewiesenen Gesuche ist aus Datenschutzgründen nicht zulässig: Es handelt sich um Personendaten, die ohne Einwilligung der betroffenen Personen nicht veröffentlicht werden können.»

Darüber hinaus könne sich die Bekanntgabe einer Absage negativ auf weitere Unterstützungshilfen für die jeweiligen Projekte auswirken, schreibt der Regierungsrat weiter in seiner Antwort. Es entstünde je nachdem der Eindruck, die Absage habe mit fehlender Qualität des Projekts zu tun, was aber oft nicht zutreffe.

Am wichtigsten für die Beurteilung ist der Gesamteindruck

Wer Fördergelder erhält, entscheidet letztlich die kantonale Fachstelle Kultur. Sie stützt sich dabei auf die Einschätzungen der kantonalen Fachgruppen innerhalb der Kulturförderungskommission. Für jeden Bereich gibt es eine Fachgruppe. Die Kriterien zur Beurteilung der Fördergesuche orientieren sich dabei gemäss Regierungsrat an den Schwerpunkten Strahlkraft, Region, Kreation und Teilhabe. So sollten Projekte beispielsweise eine gewisse Bedeutung für die Zürcher Musik- und Kulturlandschaft haben und auf (grössere) Resonanz stossen.

Das umstrittene Theaterstück «Kurze Interviews mit fiesen Männern» wurde im vergangenen Jahr im Schauspielhaus aufgeführt. Auf der Bühne waren Live-Sexszenen zu sehen. Sabina Bösch/Schauspielhaus Zürich

Der zentrale Faktor bei der Beurteilung sei die Qualität, schreibt der Regierungsrat. Daneben seien alle Beurteilungskriterien gleichsam wichtig. Noch wichtiger als jeder Einzelaspekt sei jedoch der Gesamteindruck: «Stimmt die musikalische Qualität, stimmen die Ziele, überzeugt die musikalische Umsetzung, gibt es einen Bedarf nach dem Projekt, besteht eine intakte Zielgruppe und ist die gewünschte Förderung angemessen für dieses Vorhaben?»

Anhand unter anderem dieser Kriterien entscheidet die Fachstelle dann darüber, ob sie ein Gesuch gutheisst, teilweise gutheisst oder abweist. Gründe für eine teilweise Gutheissung seien, dass der von den Gesuchstellern verlangte Beitrag zu hoch ist oder aber das Projekt finanziell nicht ausreichend abgestützt ist, etwa durch eigene Einnahmen oder Gemeindebeiträge. Bei einer Abweisung entspricht das Projekt den formalen Anforderungen nicht – weil etwa der Bezug zum Kanton Zürich fehlt oder das Projekt unprofessionell geführt wurde – oder überzeugt inhaltlich nicht.

«Transparenz ist in jedem Fall am wichtigsten»

Der Mitunterzeichner der Anfrage an den Regierungsrat, EDU-Kantonsrat Hans Egli, zeigt sich eher unzufrieden mit der Antwort des Regierungsrates. «Ich bin der Meinung, dass Transparenz in jedem Fall am wichtigsten ist. Sie ist vertrauensbildend.» Sollte dies nicht möglich sein, brauche es halt eine Güterabwägung. Egli:

«Wir verlangen ja nicht, dass man mit der Begründung zur Abweisung ins Detail geht. Wichtig ist, dass eine Diskussion entstehen kann. So vermeidet man eine Dunkelkammer.»

Wenn auch nicht ausdrücklich in der Anfrage verlangt, hätte sich Egli zudem eine klare Aussage des Regierungsrates gewünscht zu seiner Kritik betreffend das umstrittene Theaterstück «Kurze Interviews mit fiesen Männern», das im vergangenen Jahr im Zürcher Schauspielhaus aufgeführt wurde. Gegenüber der «Limmattaler Zeitung» kritisierte Egli Anfang Januar das Stück scharf: «Alles hat Grenzen. Es sollte nicht alleine darum gehen, dass sich die Künstlerinnen und Künstler selber verwirklichen, sondern auch darum, dass Kunst betrieben wird, die interessiert.»

Hans Egli, Kantonsrat EDU. Keystone

Ende letzten Jahres hatte der Regierungsrat in einer Stellungnahme geschrieben, dass er sich in die Angelegenheiten der Stadt nicht einmische und somit auch keine Einschätzung abgebe. Für Egli stiehlt sich der Kanton damit aus der Verantwortung. Immerhin würden mit den kantonalen Fördergeldern auch Institutionen wie das Schauspielhaus unterstützt. Egli:

«Meiner Ansicht nach muss sich ein Schauspielhaus auch ein wenig an den Interessen der Besucherinnen und Besucher orientieren. Es gibt Themen, die einfach nicht in die Öffentlichkeit gehören.»

Er sei nicht dagegen, dass auch Nischenproduktionen unterstützt würden, betont Egli. «Kulturelle Vielfalt ist ein Gewinn für alle.» Wichtig sei jedoch, dass die Gelder möglichst breit verteilt würden. Und daran zweifelt der EDU-Kantonsrat weiterhin.