Zürich «Das Feuer hat stark gebrannt»: Brennende Lok am Bahnhof Altstetten hat den Einsatzkräften einiges abverlangt Der Brand am Bahnhof Altstetten sorgte am Donnerstag und Freitag für Chaos im Fahrplan. Die Aufräumarbeiten dauerten bis Freitagmittag.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten rund eine Stunde. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Am Donnerstagnachmittag stand eine Lokomotive auf dem Gleis 2 am Bahnhof Altstetten lichterloh in Flammen. Der Brand schränkte den Bahnverkehr im Raum Zürich stark ein, es kam zu einigen Zugausfällen. Zwischen Zürich-Altstetten und Urdorf blieb der Bahnverkehr längere Zeit unterbrochen, es waren Ersatzbusse im Einsatz. Auch am Freitagmorgen gab es noch vereinzelt Einschränkungen. Kurz vor 11 Uhr verkehrten die Züge wieder nach Fahrplan.

Am Donnerstagabend äusserte sich Schutz und Rettung Zürich (SRZ) zu ihrem Einsatz. In einer Mitteilung schrieb die Rettungsorganisation von aufwendigen Löscharbeiten. Der Zugang zur Lok sei äusserst schwierig gewesen, weshalb SRZ den Brand von aussen mittels Schaum bekämpfen musste.

«Das Feuer hat wirklich stark gebrannt, man kann von einem Vollbrand sprechen», erklärt Mediensprecher Severin Lutz auf Anfrage. Kurz nach 17 Uhr waren rund 25 Einsatzkräfte mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einem Pionierfahrzeug zum Brand ausgerückt. Die aufwendige Brandbekämpfung habe sich in die Länge gezogen, so Lutz.

Schotter und Fahrleitung mussten ersetzt werden

Nach rund einer Stunde habe man den Brand dann gelöscht gehabt. Verletzte Personen gab es keine. Während des Einsatzes von Schutz und Rettung wurde der Bahnhof Altstetten komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr rund um den Einsatzort um. Davon betroffen war auch der öffentliche Verkehr.

Video: CH Media Video Unit/Linus Bauer

Die Brandursache ist noch ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen von Stadtpolizei und Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Angaben zur Schadenssumme kann die Stapo auf Anfrage noch keine machen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis am Freitagmittag, wie ein SBB-Sprecher gegenüber «Züri-Today» sagte. So hätten der Schotter an der Brandstelle und die Fahrleitung ersetzt werden müssen. «Sie wurde von den hohen Flammen in Mitleidenschaft gezogen.»

Die Lok wird derzeit untersucht

Wie die SBB auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» mitteilen, wurde die Lok ins Reparaturzentrum Zürich Altstetten (RZA) gebracht. «Derzeit wird abgeklärt, welche Schäden entstanden sind», teilt Mediensprecher Oli Dischoe mit.

Am Donnerstag im Einsatz standen neben der Feuerwehr und Sanität von Schutz und Rettung Zürich auch die Kantonspolizei und die Stadtpolizei Zürich, das Forensische Institut, die Sicherheitsuntersuchungsstelle, die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) und die SBB sowie Spezialistinnen und Spezialisten des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel).