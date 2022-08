Tennis Nach der dritten 2:4-Niederlage: Der TC Weihermatt zittert um die Finalrundenteilnahme

Die Urdorfer NLA-Tennisspielerinnen sind noch nicht in der Spur. Nach drei Niederlagen in Folge ‒ am Sonntag gab's auf der eigenen Anlage ein 2:4 gegen Hörnli Kreuzlingen ‒ muss am Dienstag gegen Dählhölzli zwingend ein Sieg her.