Zürich Wegen Ukraine-Krieg: Vorbereitungen für Tram-Lieferung nach Vinnitsa gestoppt Die Verkehrsbetriebe Zürich wollten ausrangierte Trams des Typs Tram 2000 ab der zweiten Jahreshälfte in die ukrainische Stadt Vinnitsa verschicken. Das Vorhaben wurde nun aber wegen des russischen Einmarsches sistiert.

Die VBZ haben eine spezielle Beziehung zur Ukraine: Seit 2007 liefern sie alte Trams in die Stadt Vinnitsa, wo sie weiterverwendet werden. Im Bild ein altes Tram des Typs Mirage in Vinnitsa. zvg

Die Konsequenzen des Ukraine-Krieges zeigen sich auch im Kleinen: Eigentlich wollten die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) alte Trams des Typs Tram 2000 in der zweiten Jahreshälfte 2022 in die ukrainische Stadt Vinnitsa schicken. Die Vorbereitungen waren bereits im Gange, als der Krieg ausbrach. Nun hat das für das Vorhaben zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) dieses vorläufig auf Eis gelegt, wie die VBZ gegenüber dem «Tagblatt der Stadt Zürich» meldeten. Die VBZ bestätigten die entsprechende Meldung gegenüber der «Limmattaler Zeitung».

«Die Projektaktivitäten sind seitens Seco aufgrund der aktuell sehr kritischen Lage unterbrochen. Der Entscheid und die Verantwortung über die Fortsetzung des Projektes obliegen dem Seco, mit dem die VBZ in engem Austausch stehen», schreibt VBZ-Sprecherin Daniela Tobler auf Anfrage. Die Frage, ob die Trams nun stattdessen in ein anderes Land kommen, verneint die Sprecherin.

Zürich und die rund 370'000 Einwohner grosse Stadt Vinnitsa pflegen eine ganz besondere Partnerschaft. Zwischen 2007 und 2011 schickten die VBZ zusammen mit dem Seco mehrere alte Trams des Typs Karpfen und Mirage in die rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew gelegene ukrainische Stadt. Gemäss den VBZ stehen sie seither tagtäglich im Einsatz. Wie die nun für den Transport vorgesehenen Trams sollten auch die damaligen mindestens weitere zwölf Jahre auf den ukrainischen Strassen verkehren. Trotz ihrer bereits zurückgelegten rund zwei Millionen Fahrkilometer seien die Tram 2000 noch voll einsatzfähig.

Bisher sind 23 von 110 Flexity-Trams im Einsatz

Insgesamt 35 Tram 2000 hätten ab dem dritten Quartal dieses Jahres bis 2025 tranchenweise in die Ukraine geliefert werden sollen. Die Ausmusterung der Fahrzeuge, die nach Vinnitsa gelangen sollen, sei dementsprechend erst in ein paar Monaten geplant und die Trams seien somit weiterhin im Linieneinsatz, erklärt VBZ-Sprecherin Tobler. «Alle Fahrzeuge, die im Moment ausgemustert werden, sind Fahrzeuge, die nicht für den Wiedergebrauch gedacht sind. Die VBZ fahren derzeit ihre Ausmusterungstätigkeiten wie geplant weiter.»

Die alten Zürcher Trams sind gemäss VBZ noch voll einsatzfähig, wenn sie nach Vinnitsa kommen. Lediglich die Anschriften müssen abgeändert werden. zvg

Die noch immer in der Stadt Zürich verkehrenden Tram 2000 sind teilweise weit über 40 Jahre alt. Aufgrund ihrer Stufen erfüllen sie die vom Behindertengleichstellungsgesetz vorgeschriebenen Anforderungen an den öffentlichen Verkehr nicht und müssen ausrangiert werden. Als Ersatz führen die VBZ derzeit sukzessive die neuen Flexity-Trams in den Verkehr ein. Insgesamt 110 solche Trams wurden bestellt. Gemäss VBZ-Sprecherin Tobler sind bisher 24 Flexity in Zürich angekommen, 23 stehen im Einsatz. Bis 2027 sollen also noch 86 weitere Fahrzeuge dazu kommen.

Am 15. März kehrt die Linie 15 zurück

Wieder in den Zürcher Tramverkehr kommt die Linie 15. Sie soll ab Dienstag, 15. März, ihren regulären Betrieb aufnehmen, wie die VBZ am Donnerstag mitteilten. Sie hatten die Linie am 10. Januar wegen krankheitsbedingter Ausfälle beim Fahrpersonal eingestellt. Die Lage betreffend der Ausfälle und der Coronasituation habe sich nun so weit beruhigt, dass die Massnahme aufgehoben werden könne. Ebenfalls ab Mitte März zurück im Angebot sind die Extrafahrten sowie die Genusslinie, heisst es in der Mitteilung weiter.