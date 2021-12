Zürich Wegen Quarantäne und Krankheitsausfällen: SZU muss Angebot der S10 kürzen Die Sihltal Zürich Üetliberg Bahn SZU schränkt bis 7. Januar das Angebot auf der Linie S10 zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Triemli ein. Grund dafür sei ein Personalmangel. Einige Lokomotivführerinnen und Lokomotivführer sind erkrankt oder coronabedingt in Quarantäne.

Die Bahn hat nicht genügend Fahrpersonal. zvg

Wegen Krankheitsausfällen und Corona-bedingten Quarantänen ist bei

der Sihltal Zürich Üetliberg Bahn SZU ein Personalengpass entstanden. Aus diesem Grund sehe sich die SZU gezwungen, ihr Angebot auf der Linie S10 vom 16. Dezember bis voraussichtlich am 7. Januar einzuschränken, heisst es in einer Mitteilung. Mehrere Lokomotivführende seien an saisonalen Krankheiten und zum Teil am Coronavirus erkrankt oder wegen Covid-19 in Quarantäne. Deshalb stehe der SZU nicht genügend Fahrpersonal zur

Verfügung.

Die SZU müsse deshalb ihr Angebot auf der Linie S10 zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Triemli zu den Hauptverkehrszeiten reduzieren. Statt im 10-Minuten-Takt fahren die Züge im 20–Minuten-Takt. Damit verkehren anstelle von sechs nur noch vier Züge pro Stunde und Richtung. Um Unklarheiten zu vermeiden, bitte man die Fahrgäste, vor jeder Reise den Online-Fahrplan zu konsultieren. Betroffen von der Einschränkung sei nur die Linie S10. Alle anderen SZU-Verbindungen würden nach Plan verkehren, heisst es in der Mitteilung weiter. (liz)